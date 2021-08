Facebook doet aan naaktcensuur en verwijdert pagina Mu.ZEE

De Facebookpagina van Mu.ZEE in Oostende is door Facebook verwijderd.

De reden is een foto van de kunstschilder Constant Permeke die aan het werk is bij een van zijn sculpturen, een vrouwelijk naakt. Sinds vrijdag 16 juli blokkeerde Facebook de pagina bij het plaatsen van deze foto.



De culturele censuur van Facebook maakt het voor de musea niet gemakkelijk. In 2018 hadden de Belgische Musea zich reeds verenigd om in protest te gaan tegen Facebook wegens het verbod op artistieke naaktheid. Toen had men reeds geprobeerd om Facebook te overtuigen om zijn regels te veranderen over hoe het artistieke naaktheid van Vlaamse Meesters zoals Peter Paul Rubens behandelt.

Vergissing

Vandaag is Constant Permeke aan de beurt. De post werd niet alleen verwijderd maar de volledige pagina van Mu.ZEE Oostende werd geblokkeerd. Dit gebeurt in vol toeristisch seizoen, een grote maand na de feestelijke heropening van Mu.ZEE. "Facebook is niet meer weg te denken uit de (museum) communicatie: we hebben 16.000 volgers, die dagelijks op de hoogte worden gehouden over de activiteiten van Mu.ZEE," zegt Colette Catsremans van Mu.ZEE. "Nu krijgen ze geen nieuws meer. Er werd contact gezocht, maar het blijft muisstil aan de zijde van Facebook. We hopen dan ook dat Facebook snel deze vergissing kan inzien en het posten van cultureel erfgoed zal toestaan."