Facebook-event in Knokke draait uit op sisser

Het evenement was een reactie op een filmpje van het Nederlandse De Telegraaf. In dat filmpje gaven twee vrouwen kritiek op de hoeveelheid mensen die in korte broek en met een frigobox naar Knokke komen. Daar vond iemand er niet beter op om vandaag een Facebook-event te organiseren. De actie lokte in eerste instantie 47.000 geïnteresseerden, maar de uiteindelijke opkomst was tot nu toe eerder teleurstellend.

Enkel buurtbewoners

Om 9 uur vanmorgen werd er een oproep gedaan voor een optocht met de frigobox, maar dit kreeg geen gehoor. De politie houdt wel een oogje in het zeil mocht er nog iets gebeuren, maar voorlopig blijft het heel rustig rond het station, op de dijk en het strand. Dat vertelt de korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist.

In bakkerij Vlamynck kwamen na een ludieke actie van de uitbater wel een twintigtal mensen opdagen in korte broek met frigobox, maar daar ging het vooral om buurtbewoners. De toeristen zakten dus niet af naar Knokke.