Facebookevent zorgt voor nervositeit

Deze middag gaan meer dan 1.600 mensen langs in de Mediamarkt in Kortrijk. Ze gaan er deelnemen aan het WK roekeloos petanquen in de Mediamarkt.

Tenminste, dat doet een Facebook evenement ons geloven.

Er worden wel vaker grappige nepevenementen opgezet op Facebook, waarbij heel wat mensen aangeven aanwezig te zullen zijn, maar bij de elektroketen zijn ze er wel niet gerust in. Mediamarkt bracht de politie op de hoogte en zet vandaag in hun vestiging in Kortrijk ook extra security in. Tassen en rugzakken zullen worden gecontroleerd. Benieuwd hoeveel mensen er effectief zullen opdagen...

Ludieke reactie

Ondertussen komt Mediamarkt met een ludieke actie in de winkel. Ze dagen mensen uit om van op afstand hun smartphone in een droogkast, printer of stofzuiger te gooien. Wie raak gooit, mag iets kiezen uit verschillende gadgets.