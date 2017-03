Facelift voor bakkerijmuseum Veurne

De nieuwbouw past in het masterplan om het bakkerijmuseum aantrekkelijker te maken door meer in te zetten op beleving. De provincie West-Vlaanderen steunt dit initiatief met 150.000 euro. Het bakkerijmuseum bestaat ruim dertig jaar en het is hoog tijd voor een nieuw masterplan voor de komende jaren. Het wordt het kenniscentrum voor het bakkerserfgoed.

Meer bezoekers

Nu trekt het bakkerijmuseum jaarlijks zo’n 22.000 bezoekers. En dat moet beter. Het wordt een huis van beleving waarbij de bakkerstiel centraal staat. Veurne is het enige bakkerijmuseum in Vlaanderen en beschikt over 23.000 collectiestukken. Nu is er voor zo’n 1.000 stukken plaats in het museum. In de toekomst wordt ook de museuminrichting aangepakt.