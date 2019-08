'Fame', de musical in kursaal Oostende

Gisteren is de bekende musical ‘Fame’ in Oostende in première gegaan.

De speelfilm Fame en de titelsong kent iedereen. De musical is het verhaal van jongeren, die les volgen in dans, muziek en zang en dromen van een carrière aan de top. In één van de hoofdrollen zien we Mica Paris. Zij speelt Miss Sherman, een van de leerkrachten van de Fame academie. De zangeres is een grote fan van Marvin Gaye en Oostende is dan wel heel bijzonder. "Het is heel emotioneel om hier te zijn, want Marvin is voor mij de allergrootste artiest ooit". (Lees verder onder de foto)

Kaskraker

Er was heel wat bekend volk op de rode loper voor de première van de musical. Elke artiest herkent wel iets van de musical in zijn eigen artistieke loopbaan. Fame is dus vooral bekend van de filmklassieker uit de jaren ’80, een kaskraker, die een hele generatie beroerde. Fame loopt nog tot zaterdag in Oostende.