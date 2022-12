Famiflora mag donderdag weer open

Volgens een bericht op Facebook van tuincentrum Famiflora heeft de rechtbank van Doornik geoordeeld dat de verzegeling van het gebouw in Moeskroen buiten proportie was. "Wij zijn heel blij dat we onze klanten opnieuw kunnen ontvangen", klink het.

Politie en parket vielen vorige week donderdag binnen in de winkel net over de taalgrens. Volgens het parket van Charleroi had het bedrijf bouwovertredingen begaan.

Gratis kerstbomen

De winkel opent opnieuw op donderdag 13 uur.

Het tuincentrum gaf afgelopen weekend nog 3000 kerstbomen gratis weg door de sluiting. Die waren in enkele uren de deur uit.