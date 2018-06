28 jaar geleden werd er al een onderzoek ingesteld naar belastingontduiking van enkele honderden miljoen euro. Zeven verdachten worden nu vervolgd omdat ze recent een constructie zouden hebben opgezet om zwart geld uit die oude fraudezaak wit te wassen. Het zou gaan om 200 miljoen euro.

De familie was al enkele jaren aan het onderhandelen over een minnelijke schikking zodat de zaak afgerond zou kunnen worden, maar door de nieuwe vervolging is het verhaal dus niet ten einde.