Familie en vrienden opgelucht na vrijlating Olivier Vandecasteele

De familie van Olivier Vandecasteele heeft morgen een persconferentie in Brussel, maar ook heel wat vrienden hebben zich al die tijd zorgen gemaakt en ook acties helpen opzetten om Vandecasteele vrij te krijgen. De opluchting is ook bij hen erg groot.

Michèle Lievens uit Koekelare krijgt vandaag tal van reacties binnen op de vrijlating van haar goeie vriend Olivier. Zijzelf kan het amper geloven. Ze was druk aan het werk en haar gsm stond op stil. "Wij zitten midden in het werk en dan plots, zo onverwachts. De buurvrouw kwam buiten en riep 'joepie'. Dus ja: ik ben super blij. Ik denk dat het nog moet binnenkomen eigenlijk."

Op 19 februari 2021 zou Olivier eigenlijk naar haar verjaardagsfeest komen in Koekelare, maar op 17 februari vertrok hij al naar Iran om spullen op te pikken, zijn visum was toch in orde geraakt. Michèle zag hem daarna niet meer terug.

"Acties hebben geholpen"

De voorbije 15 maanden hielp ze veel acties opzetten, laatst hielp ze in Brugge. In Koekelare schreven kinderen rond kerst briefjes aan de ouders van Olivier. "Ik ben er van overtuigd dat die acties geholpen hebben," zegt Michèle. "Als je ziet hoeveel handtekeningen wij alleen al hebben via de petitie van Amnesty International: alles heeft geholpen, sowieso."

