Familie huisarts spreekt dader steekmoord toe

S. staat terecht in de correctionele rechtbank van Kortrijk omdat hij op 1 december 2015 Patrik Roelandt ombracht met een messteek in de hals.

Na de middag ging de burgerlijke partij verder. Advocate Julie Vandenbogaerde wilde bewijzen dat S. een psychopaat is. Dat is nooit onderzocht omdat hij elke medewerking weigerde. "Maar ik heb geen onderzoek nodig om dat te weten. Hij beantwoordt aan alle kenmerken", waarop ze enkele kenmerken schetste en aantoonde dat hij aan het beeld van een psychopaat beantwoordde. "We zullen vandaag het motief niet kennen, want hij manipuleert constant en beslist zelf wat er geweten mag worden. Hij is een meester in de psychische destructie van anderen en heeft dan nog eens leedvermaak", besloot Vandenbogaerde die zich burgerlijke partij stelde voor de dochters van de huisarts.

De dochters namen later zelf ook het woord en keken recht in de ogen van Danny S., die een eerste keer opkeek. "Er is maar één besluit: niemand verdient het om u op z'n pad tegen te komen. Je wou een medisch complot ontmaskeren, maar je hebt enkel uzelf ontmaskerd. Iedereen ziet wie je werkelijk bent. Mijn vader zou het niet goedkeuren dat ik nog veel woorden aan u zou vuilmaken. Iedereen kende je als "de invalide", nu ben je de psychopaat van Ingelmunster", aldus oudste dochter Sophie Roelandt. "Je bent een koelbloedige, berekende moordenaar waardoor wij levenslang hebben gekregen."

Wraak

Ook tweede dochter Stephanie nam het woord. "Wraak, je neemt wraak als u onrecht is aangedaan. Maar welk onrecht heeft mijn vader u aangedaan? Ik weet niet of dit nu het hoogtepunt of het laagtepunt in uw leven is? Wat voor goeds heb jij al gedaan in uw leven." Ook de 87-jarige schoonmoeder nam kort het woord. "Alles is uiteengerukt en we zijn alles kwijt. Het is echt ondraaglijk en ik hoop dat gerechtigheid geschied", aldus de schoonmoeder van Patrik Roelandt.



De burgerlijke partijen van de dochters en de rest van de familie vroegen een schadevergoeding die iets hoger ligt dan de indicatieve tabel. Exacte cijfers zijn er niet genoemd.

