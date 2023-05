Familie Olivier Vandecasteele: "Calvarietocht van 15 maanden afgelopen".

"We hebben hem vanavond in Melsbroek in onze armen kunnen sluiten en dat deed onvoorstelbaar veel deugd!" Dat laat de familie van Olivier Vandecasteele weten nu hij terug is in het land. Om 10u30 geeft de familie een persconferentie. Die kan je hier volgen.

We geven hier mee wat de familie laat weten: "Bedankt aan iedereen voor jullie steun! Bedankt om jullie stem te laten horen en onze ongeziene gezamenlijke strijd zonder weerga te laten weerklinken tot in de Wetstraat! We hebben allemaal samen een vuist gemaakt tegen de onmenselijke onrechtvaardigheid gedurende 456 dagen! Jullie bleven er al die tijd in geloven en hebben ons al die lange maanden meegedragen. Uit de grond van ons hart: bedankt om te blijven vertrouwen in deze goede afloop!" (Lees verder onder de foto)

"Olivier is opgelucht, we laten hem op krachten komen"

" Olivier is ontzettend opgelucht maar beseft net als wij nog niet ten volle dat hij terug samen in ons midden is in zijn veilige vaderland. Hij is uiteraard mentaal en fysisch erg verzwakt dus we laten hem graag rustig op krachten komen. We geven hem daarvoor alle nodige tijd en zullen ons de komende weken met alle liefde aan zijn ritme aanpassen."

"We houden eraan om uitdrukkelijk de Belgische autoriteiten en hun diplomatieke diensten te bedanken die alles in het werk hebben gesteld om dit succes te verwezenlijken. We willen tevens van harte onze advocaten bedanken, net als onze warme familie en vrienden van Olivier, zijn ex-collega’s vooral bij Dokters van de wereld voor hun niet aflatende engagement op alle vlak. Uiteraard ook een grote dankuwel aan Amnesty International en de Verenigde Naties voor hun inzet."

"En we kunnen het niet genoeg herhalen: uit de grond van ons emotionele hart: bedankt aan elk van jullie die zo talrijk de petitie hebben getekend en dit onrecht hebben uitgeschreeuwd! Als deze strijd vandaag zo positief is afgelopen dan is dit dankzij elk van u!"