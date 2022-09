Familie opgesloten Olivier Vandecasteele vreest voor zijn gezondheid: "Hij verliest zelfs zijn nagels"

De familie van ngo-medewerker Olivier Vandecasteele heeft eindelijk een videogesprek gehad met de opgesloten man. Vandecasteele zit al zes maanden gevangen in een isolatiecel in Iran. "Die maanden hebben hem onmiskenbaar getekend, zijn gezicht is fel getrokken en vermagerd."

Sinds februari zit de ngo-medewerker uit Oostduinkerke vast in een Iraanse cel. Volgens zijn familie is hij onschuldig en ziet hij enorm af in de cel. Olivier heeft eindelijk kunnen praten met zijn familie tijdens een videogesprek afgelopen maandag. "Het was een intens en emotioneel moment, zowel voor hemzelf als voor ons", meldt zijn familie.

"Geschrokken door zijn toestand"

"We keken ontzettend hard uit naar dit gesprek, maar waren na afloop vooral geschrokken om hem, onze broer, zoon en vriend, in dergelijke toestand te zien." Vandecasteele zit nu al een half jaar in isolement in een Iraanse cel. Hij is zichtbaar vermagerd en zijn gezondheid gaat er op achteruit. "Zijn toestand is zorgwekkend. Ondanks behandeling lijdt hij nog altijd aan zware voetinfecties en heeft de dokter gezegd dat hij nog meer nagels zal verliezen."

De familie laat weten dat ze tot op vandaag niet weten in welke cel Olivier precies vastzit. "Wat we wel weten is dat het een ondergrondse cel is zonder ramen met enkel een verluchtingsgat in de muur. Hij heeft een matras, een stoel, een tafeltje en een boek. Het enige waar hij naar uitkijkt is het dagelijks half uurtje buitenlucht op een klein betonkoertje van nog geen vijf meter lang."

Mentaal erdoor

"Olivier is op het einde van zijn krachten en zei ons dat hij er mentaal compleet doorzit. Zonder zicht op de timing van zijn vrijlating, kan hij in dergelijke condities niet verder volhouden." De familie vraagt met aandrang dat er dringend werk gemaakt wordt van betere leefomstandigheden.

Intussen is er wel al een Irandeal tussen ons land en Iran. Dat zou het mogelijk moeten maken om een Iraanse gevangene in een Belgische gevangenis uit te wisselen met de vrijlating van Olivier Vandecasteele.

Bekijk hier nog eens de vorige oproep van zijn familie: