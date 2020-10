Familie Sioen wil textielbedrijf van de beurs halen

De familie Sioen wil een overnamebod lanceren op de aandelen van het gelijknamige textielbedrijf uit Ardooie die ze nog niet in haar bezit heeft. Ze zou 23 euro per aandeel bieden. Dat laten ze weten in een persbericht.

Het nieuws zat er al even aan te komen: het aandeel van het succesvolle textielbedrijf is vanmiddag zelfs geschorst op de beurs. De familie Sioen voert via de holding Sihold gesprekken met een comité van onafhankelijke bestuurders van Sioen Industries over een vrijwillig overnamebod. Als ze erin slaagt 95 procent van de aandelen te verwerven, volgt een uitkoopbod en verdwijnt Sioen van de beurs.

De familie heeft volgens de website van het bedrijf nu ruim 65 procent van de aandelen in handen. "De besprekingen bevinden zich in een stadium waarin er nog geen garantie kan worden gegeven dat er enige transactie zal plaatsvinden", staat in het persbericht. "De raad van bestuur van Sioen Industries zal het voorstel zorgvuldig in overweging nemen, met behulp van een onafhankelijk expert."

Op het moment van de schorsing van Sioen op de beurs vanmiddag stond het aandeel op 18,30 euro.