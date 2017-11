Familie slachtoffer aanslag New York reageert

Alexander Naessens, de man van Ann-Laure Decadt die gisteren om het leven kwam bij de aanslag in New York, heeft in een officiële verklaring gereageerd op de dood van zijn vrouw.

“Mijn vrouw is net 31 geworden. Ze was een een fantastische echtgenote en een schitterende mama voor onze twee zoontjes van drie maanden en van drie jaar. Dit verlies is ondraaglijk en niet te vatten.”

Ann-Laure was op citytrip in New York met haar moeder en twee zussen. Zij waren bij haar op het moment van de aanslag. De gemeente Staden doet er nu alles aan om de familieleden zo snel mogelijk over te brengen naar België. Wanneer het lichaam van Ann-Laure zal overgebracht worden is nog niet duidelijk.