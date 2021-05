Als gevolg van de coronamaatregelen sluit de bekende familiebioscoop Beverly Screens in Knokke-Heist na 33 jaar voorgoed de deuren.

In de cinema zijn 4 zalen, goed voor bijna 700 plaatsen. In 2007 werd alles nog gerenoveerd. Het gaat al een tijdje minder in de sector, en corona betekent nu de definitieve doodsteek voor de laatste bioscaap aan de oostkust. Het einde van een tijdperk. Beverly Screens ruimt plaats voor een nieuw bouwproject.