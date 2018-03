Familiedrama eindigt in wanhoopsdaad

Bij het treinongeval van gisteren op een overweg in Harelbeke is een man van 74 om het leven gekomen. Het ging om een wanhoopsdaad.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Toen de politiediensten naar de woning van het slachtoffer gingen, troffen ze zijn 72-jarige echtgenote zwaargewond aan. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

De politiezone Gavers voerde een grondig onderzoek uit samen met de Federale Gerechtelijke Politie. Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek blijkt dat de man zijn vrouw vermoedelijk met geweld heeft toegetakeld en beroofde hij zich daarna van het leven. Het verdere onderzoek zal meer duidelijkheid moeten scheppen over het gezinsdrama.

Wie vragen heeft over zelfdoding of nood heeft aan een luisterend oor, kan daarvoor steeds terecht op het gratis nummer 1813. Meer info vind je via deze link.

