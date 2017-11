Familiezorg vraagt aandacht voor kwetsbare kinderen

De medewerkers van Familiezorg West-Vlaanderen hebben in Torhout een symbolische actie gevoerd om meer aandacht te vragen voor kinderen in kwetsbare situaties.

Dagelijks komen de verzorgenden, kraamverzorgenden en vrijwilligers vanuit die thuiszorgdienst in contact met kinderen in kwetsbare thuissituaties. Dat kan gaan om kansarmoede, ouders met een verslavingsproblematiek bijvoorbeeld, geweldsituaties of vermoedens van seksueel misbruik. Ze zien ook omstandigheden waarin de groei en ontwikkeling van kinderen geen optimale kansen krijgen.

Volgens Familiehulp zijn zij het best geplaatst om als eerste signalen op te vangen als het fout loopt. "Helaas ziet en waardeert het beleid deze preventieve en signaalfunctie van de thuiszorg onvoldoende", luidt het. Op een studiedag stonden de medewerkers stil bij hun engagement voor deze kinderen en dachten ze na hoe ze de eigen zorgverlening en de samenwerking met anderen konden verbeteren.