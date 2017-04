Fanny Kiekeboe en minister starten Rode Kruisstickeractie

Met die spectaculaire actie werd de veertiendaagse stickerverkoop van Rode Kruis Vlaanderen op gang getrokken.

Donderdagochtend werd Fanny Kiekeboe, die vertolkt werd door Eline De Munck, op een spectaculaire manier "gewinched" vanuit de Sea King om zo de eerste sticker te kunnen overhandigen aan minister-president Geert Bourgeois die snel zijn portefeuille bovenhaalde om 5 euro te zoeken. Tientallen schoolkinderen volgden de actie mee.

Belangrijk

"Ik ben heel blij dat ik deze stickeractie op gang mag trekken", aldus Bourgeois. "Het belang ervan voor de Vlaming is niet te onderschatten: met de sticker maken we Vlaanderen sterker. Want hoe meer mensen een, gratis, eerste hulpopleiding kunnen volgen of geholpen kunnen worden met ambulances of verzorgingsmateriaal van het Rode Kruis, hoe beter. Tevens maken we door de sticker te kopen samen werk van een warm Vlaanderen." 240 lokale afdelingen en 13.000 Rode Kruisstickers zullen de komende twee weken weer stickers verkopen. Vorig jaar gingen 570.000 stickers van de hand. Uiteraard hoopt Rode Kruis Vlaanderen dit jaar meer stickers te verkopen.

De verkopers zullen meestal aan kruispunten te vinden zijn. "Ieder jaar komt de vraag terug of dat nog kan. We hebben nog nooit een incident gehad", aldus An Luyten van Rode Kruis Vlaanderen. "De lokale afdelingen vragen jaarlijks een uitzondering aan de gemeenten om stickers te mogen verkopen. Waar die aanvraag geweigerd wordt, stellen we ons ergens anders op, bijvoorbeeld aan supermarkten."

Dat het Fanny Kiekeboe was die de eerste sticker letterlijk aan land bracht, is niet toevallig. Dit jaar staat er een strandtafereel afgebeeld op de sticker met de belangrijkste personages van de stripreeks "Kiekeboe". De reeks viert dit jaar zijn 40ste verjaardag.