Fanny Lecluyse wordt zevende in finale 100m schoolslag

Op de 100m schoolslag op het EK kortebaanzwemmen in Kopenhagen is Fanny Lecluyse zaterdag naar een zevende plaats gezwommen. De Moeskroense klokte een tijd van 1:05.45.

De 25-jarige Lecluyse had in de reeksen slechts de veertiende tijd op 47 deelneemsters laten optekenen (1:06.31). Ze bezit het Belgisch record op de 100m schoolslag in 1:04.69.

Woensdagavond opende Lecluyse haar EK met een zevende plaats op de 50m schoolslag. Zondag verdedigt ze haar Europese titel op de 200m schoolslag, die ze veroverde in het Israëlische Netanya in 2015.