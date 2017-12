Fans lopen warm voor nieuwste FC De Kampioenen

De hele cast van de nieuwste film “ De Kampioenen Forever “ was er op bezoek. Het is intussen de derde film over Vlaanderens populairste voetbalteam die op het publiek wordt losgelaten. Voor hun derde film trokken de kampioenen naar Zuid-Afrika. Jan Verheyen uit Ruddervoorde tekende weer voor de regie.

Tuts en Destadsbader

In de film probeert DDT op slinkse wijze de kampioenploeg af te snoepen van Boma. Actrice Ann Tuts zorgt voor één van de spannendste scenes in dit knotsgekke verhaal. Ook een andere West-Vlaming, Niels Destadsbader, mocht mee naar Zuid-Afrika. "Zo’n film opnemen is altijd iets speciaals en zeker in Zuid-Afrika. Het was leuk om met die bende op stap te zijn. We komen goed overeen". De vorige FC Kampioenenfilms braken Vlaamse filmrecords. Beide films trokken 1,4 miljoen bioscoopbezoekers. Voor zijn derde film gokt Jan Verheyen voorzichtig op zo’n 500.000 bezoekers