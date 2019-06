Farys wordt nieuwe beheerder Interbad en Guilini

Maar die opdrachthoudende vereniging loopt af in november en de deelnemende steden hebben de intentie om deze niet te verlengen. De Stad Brugge beschikt daarnaast ook over zwembad Jan Guilini dat het tot op heden volledig zelf beheert. Nu wordt de exploitatie van de beide zwembaden Interbad en Jan Guilini vanaf 1 juli ingevuld door FARYS TMVW. Die exploiteert momenteel 23 zwembaden van steden en gemeenten en beschikt hiermee over een ruime operationele en technische expertise.

Gebruikers

De werking en de aanpak blijven gelijk voor clubs, verenigingen of scholen. Ook de bestaande tarieven blijven van toepassing. De zwemmers zullen niet veel merken van de veranderingen, maar zullen wel vaker in het water kunnen duiken. "Er zullen meer openingsuren zijn en meer gelegenheden om baantjes te zwemmen", zegt Sandra Wintein van de Raad van Bestuur Interbad. "Er komt ook een nieuwe project met een zwemschool waarbij kinderen verschillende fases kunnen doorlopen in kleine groepjes. Zo zal er een beter gevoel van samenhorigheid een betere begeleiding ontstaan".