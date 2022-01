Fast & Furious in en rond Kortrijk: politie pakt illegale straatraces aan

De afgelopen weken werd de politie geconfronteerd met spontane bijeenkomsten en bijhorende straatraces van tuning- en sportwagens op invalswegen en grote parkings in en rond Kortrijk.

Verschillende keren werd vastgesteld dat er op de parkings van Kortrijk Xpo en Kinepolis werd verzameld door vaak tientallen voertuigen. Telkens kreeg de politie meldingen over voertuigen die gevaarlijk aan het driften waren, voetgangers die moesten wegspringen voor optrekkende wagens en aanhoudende geluidsoverlast.

Nadat deze wagens zich hadden verzameld, vertrokken ze met hoge snelheid richting autosnelweg voor een rondrit om dan op andere locaties straatraces te houden, dit o.a. in Menen, Dadizele, Roeselare en Kuurne.

Videobeelden op sociale media

De politie is ondertussen volop bezig met een onderzoek en analyseert hierbij ook de beschikbare beelden van zowel de ANPR-camera’s als de videofragmenten die op sociale media werden gepost. Via social media is duidelijk te zien hoe er wordt geracet en gedrift op parkings en op de openbare weg.

“Voor de PZ VLAS is dergelijk gedrag absoluut ontoelaatbaar. Carmeetings kunnen georganiseerd worden maar moeten als evenement worden aangevraagd en goedgekeurd door de burgemeester na advies en veiligheidsoverleg met de politie. Daarnaast moeten ook de COVID-maatregelen zoals voor andere evenementen worden nageleefd. (oa mondmaskerplicht, CST-controle). Privé-parkings kunnen ook zomaar niet worden aangewend zonder toestemming van de eigenaar", klinkt het bij Hoofdcommissaris Devid Camerlynck.

Verkeersonveilig gedrag

Het meest verontrustende is uiteraard het verkeersonveilig rijgedrag, waarbij de politie een nultolerantie zal hanteren. Bestuurders dreigen hun rijbewijs te worden ingetrokken bij vaststelling van zware verkeersinbreuken op de openbare weg. Maar voor verkeersonveilig gedrag kan ook de procedure voor de bestuurlijke inbeslagname van de wagens worden toegepast.

Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor de politiezone VLAS, daarom coördineert zij alle meldingen en inbreuken en is er nauwe samenwerking met zowel de naburige politiezones Grensleie, Arro Ieper en Riho, alsook met de federale politie voor een gezamenlijke aanpak.

Burgerzin

PZ Vlas rekent ook op de burgerzin van iedereen die met de verkeersveiligheid in Kortrijk, Kuurne en Lendelede begaan is en vraagt om meteen te bellen naar het lokaal oproepnummer 1701 bij het vaststellen van verkeersonveilig rijgedrag door tuning- en racevoertuigen.