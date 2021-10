Fataal ongeval: moord of niet? Assisenzaak van start

De man, die ook teveel gedronken had, reed toen op een geparkeerde bus, de vrouw uit Boezinge werd uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. De beschuldigde beweert dat hij het ongeval niet met opzet veroorzaakte, maar het openbaar ministerie denkt daar anders over. Hij wordt beschuldigd van moord.

De man uit Vleteren was op de avond van het ongeval zijn ex gaan opzoeken in een café in Poperinge. Daar hadden ze ruzie gemaakt. Toch was zijn ex in zijn auto gestapt. Maar dat heeft dus haar leven gekost.

Vier mannen en acht vrouwen wacht nu de moeilijke taak om te beslissen of het ongeval al dan niet opzettelijk is veroorzaakt. Er komen een vijftigtal getuigen aan het woord.