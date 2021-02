Fauna en flora ontwaken vroeg in het Zwin Natuurpark

Het aanhoudende lenteweer zorgt voor meer leven. Ook in het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist.

Vlinders en hommels zijn al uit hun winterslaap gehaald door de lentezon, maar dat is wel vroeg en ze lopen het risico om teveel energie te verbruiken terwijl nectar nog schaars is. Ook de salamanders hebben hun weg naar hun favoriete poel gevonden. Maar als we nog wat vriesweer krijgen, wat zeker niet uitzonderlijk is in deze tijd van het jaar, kunnen ze in de problemen geraken. (Lees verder onder de foto)

Vogels volgen hun normale reisschema

Wilgen krijgen intussen al knopjes, dat is niet zo uitzonderlijk. Maar dat de paasbloemen hun kopje laten zien is dat dan weer wel. Intussen zijn ook de ooievaar, de boomleeuwerik en de zwartkopmeeuw aangekomen. Dat doen ze elk jaar rond deze tijd.