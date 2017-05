Favorieten bewijzen zich op PK wielrennen

Het provinciaal kampioenschap wielrennen bij de nieuwelingen gaat dit jaar door in De Haan. Bij de eerstejaars gaat favoriet Rune Thoré lopen met de overwinning. Laurens Vandaele bereikt dan weer als eerste de eindmeet bij de tweedejaars. In totaal strijden 49 eerstejaars en 57 tweedejaars voor...

Het zijn de eerstejaars die eerst hun kampioenschap afwerken. Er staat veel wind, wat meteen een harde koers betekent. Op zo’n 35 kilometer van de aankomst trekken Runé Thore, Lars Van Ryckegem en het Zannata-duo Robin Orins en Lucas Dewachter in de aanval.

Het kwartet houdt het peloton af en gaat samen de finale in. Lars Van Ryckegem bekoopt de vele inspanningen onderweg en moet de rol lossen. We krijgen een sprint met drie en daarin neemt Rune Thoré uit Reningelst de maat van Robin Orins en Lucas Dewachter.

Na de 64 kilometer voor de eerstejaars, krijgen de tweedejaars nu 72 kilometer voor de wielen geschoven. Michael Gardin gaat solo. In de laatste 8 kilometer rijden met Laurens Vandaele, Alex Vandenbulcke en Calvin Verbeeck drie kleppers weg. Er komt geen reactie meer uit de achtergrond en Laurens Vandaele uit Hooglede klaart de klus in de sprint. Na eerder zijn broer Gregory, staat er weer een Vandaele op het hoogste schavot in De Haan.