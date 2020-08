De besmette werknemers bij Westvlees werken rechtstreeks met vers vlees. Dan rijst de vraag of het vlees dat ze de voorbije dagen hebben versneden wel veilig is. Het FAVV, dat is het Federaal Voedselagentschap, ziet alvast geen problemen.

"Er is geen enkele aanwijzing dat het coronavirus via voedsel wordt overgedragen. We gaan uit van besmetting via rechtstreeks contact van mens op mens. Dat wordt ook onderschreven door de Europese autoriteit voedselveiligheid. En op basis daarvan gaan wij er van uit dat een besmetting langs die weg niet mogelijk is", aldus Helene Bonte van het FAVV.