F.C. De Kampioenen-wandeling was groot succes

De wandeling werd zondagmiddag in K in Kortrijk afgesloten door Mark Vertongen (Herman Verbruggen) met – hoe kan het ook anders – een lekkere koude chocomelk.

Een wandeling rond het populaire televisieprogramma FC De Kampioenen was een primeur voor Kortrijk. Van bij de start op 12 februari bleek dat Markske, Boma en de andere Kampioenen nog maar weinig aan populariteit ingeboet hebben. De wandeling zorgde bij momenten voor een ware volkstoeloop in de stad. Vooral tijdens de krokusvakantie trokken veel jongeren en gezinnen met kinderen op pad. Ruth Vandenberghe, burgemeester: “Ik denk niet dat we al een stadswandeling hebben gehad die zoveel succes had. Zelfs tijdens de afgelopen paasvakantie, drie maand na de opstart van de wandeling, zag je overal gezinnen met de groen-gele kaarten rondlopen. Ondanks de soms grote drukte hielden alle bezoekers zich aan de geldende coronamaatregelen.”

Markske en Boma zijn in hun opzet geslaagd: volk trekken naar de stad. Arne Vandendriessche, schepen van Economie: “Dergelijke initiatieven zetten we altijd op met een dubbel doel. We willen mensen naar Kortrijk lokken en hen verrassen met de vele troeven die onze stad te bieden heeft. Ten tweede, willen we ook dat onze lokale handelaars hiervan profiteren. In het eerste opzet zijn we geslaagd met glans. De return voor onze lokale economie was minder maar we denken nu al na over hoe we dit succes kunnen herhalen wanneer alles weer open is.”

Bekijk ook: