Er waren 10 kandidates, maar na een spannend weekend vol proeven, kan er maar eentje Tineke van Heule worden. En dat ging gepaard met een groot volksfeest en vooral een uitbundigheid die eigen is aan de Tinekesfeesten.

Febe Taghon is studente psychologie. Ze was zelf verrast van haar overwinning. “Het is echt, ik kan het niet beschrijven, ja. Ik had het niet echt verwacht. Ik heb vooral een fantastisch weekend gehad en dat is het belangrijkste.”