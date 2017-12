Het opvangcentrum van Fedasil in Poelkapelle is op zoek naar meters en peters voor een vijftigtal niet-begeleide, minderjarige vluchtelingen. Het lanceerde een oproep tijdens hetjaarlijkse kerstfeest.

Momenteel verblijven er 230 asielzoekers in Poelkapelle. Het gaat om alleenstaanden, gezinnen met kinderen, maar ook een vijftigtal minderjarigen. Die jongeren zijn vaak gevlucht voor het geweld in eigen land en zijn moederziel alleen bij ons zijn beland. En die kwetsbare groep kan best wat extra aandacht gebruiken. Daarom heeft Fedasil Poelkapelle nu een peter-en-meterproject opgestart.