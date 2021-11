Federale regering wil telewerk deels verplichten

De federale regering zal op het Overlegcomité woensdag voorstellen om telewerk te verplichten gedurende 3 of 4 dagen per week. Dat heeft het kernkabinet maandag beslist, zo bevestigt een bron aan persagentschap Belga.

Door telewerk deels te verplichten, wil de regering het aantal contacten tussen mensen weer wat beperken om coronabesmettingen tegen te gaan. Momenteel is telewerk aanbevolen.

De expertengroep GEMS had ervoor gepleit om telewerk te verplichten tot Kerstmis, zo bleek eerder op de dag uit een uitgelekt advies. De werkgeversorganisaties lieten daarop weten geen verplichting te willen. In een reactie op de federale beslissing zegt Hans Maertens, de topman van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, dat vier dagen telewerk "buiten alle proportie" is. "Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de arbeidsorganisatie. Het overlegcomité moet het voorstel van de federale regering woensdag verwerpen", schrijft hij op Twitter.