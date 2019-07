Federatie wil dat zwembadredders gas-boetes kunnen uitdelen

Op het strand kan de hoofdredder dat nu al doen, als de gemeente dat toelaat. Redders moeten meer bevoegdheden krijgen om ruziestokers of ongepast seksueel gedrag aan te pakken in zwembaden, vindt de Vlaamse reddersfederatie. Die meldingen kwamen er begin deze zomer ook in Oostende en in Kortrijk. Redders moeten bijvoorbeeld leren wat te doen bij een aanranding. En als ze zelf gas-boetes kunnen geven, weegt dat zwaarder dan wanneer ze enkel de politie kunnen verwittigen, klinkt het. Vraag blijft op de oproep ook gehoor krijgt.

