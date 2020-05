Feed the Nurses afgesloten met feestje

Het is vandaag internationale dag van de verpleging. En dat hebben ze aan Woonzorgcentrum Van Zuylen in Sint-Kruis bij Brugge gevierd met een feest om het project Feed the Nurses af te sluiten.

Ook in Brugge hebben 10 chefs de krachten gebundeld om het verplegend personeel in woonzorgcentra, ziekenhuizen en de gevangenis van lekkere gerechtjes te voorzien. Na tien weken loopt het project op z’n einde met een DJ-set en een foodtruck. De horeca-uitbaters moesten dagelijks creatief zijn om een leuke maaltijd uit hun hoed te toveren, zegt Koen Lagrou, ambassadeur van Feed The Nurses. "Het eten dat wij serveerden hebben we gemaakt op basis van donaties. Dat gaat zowel over groenten, vlees, brood, melk, suiker, .. We hebben geprobeerd om volwaardige gerechten te maken voor de mensen in de zorg. Dat ging over een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert."