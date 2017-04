Feestdag extra reden om glaasje (te veel) te drinken

In Torhout en Ichtegem moesten vannacht verschillende bestuurders hun rijbewijs inleveren. Sommigen onder hen zelfs meteen voor vijftien dagen. Allemaal hadden ze te veel, veel te veel, gedronken. En dat lijkt in het paasweekend toch een beetje een thema te zijn.

Al van zaterdagnacht leggen verschillende chauffeurs in Torhout en Ichtegem positieve ademtests af. Zes chauffeurs moeten het even zonder hun auto doen. Over één chauffeur zegt de politie zelfs dat hij amper nog op zijn benen kon staan. Om erger te voorkomen werd hij bestuurlijk aangehouden. De politie had hun handen vol. Paasmaandag, een feestdag, is voor velen duidelijk een goede reden om een glaasje (te veel) te drinken.

In de nacht van zondag op maandag zijn nog eens vier rijbewijzen ingetrokken, waarvan drie meteen voor vijftien dagen. Tijdens een patrouille wordt ook een verlaten wagen aangetroffen. De auto lijkt tegen een boom geknald en beide airbags zijn uitgesprongen. Aan de airbag aan bestuurderskant hangt zelfs bloed.