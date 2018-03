Feestdag voor de motorrijders

Oefening baart kunst

De hele dag kunnen motorrijders op twaalf locaties in Vlaanderen terecht om hun vaardigheden te testen, hun motor te laten nakijken en tips mee te krijgen om veilig de baan op te gaan. Onder meer slalom rijden, traag rijden, korte bochten, keren en het correct uitvoeren van een precisiestop komen aan bod, inclusief tips van professionele motorinstructeurs. Deelnemende motorhandelaars bieden testritten aan en informeren over een gepaste motoroutfit.

Verkeersveiligheidsbarometer van Vias

In 2017 werden in Vlaanderen 1.518 letselongevallen met motorrijders geregistreerd. Daarbij kwamen 36 motorrijders ter plaatse om het leven en raakten er 1.506 gewond. In vergelijking met 2016 daalden zowel het aantal letselongevallen (0,8%) als het aantal gewonden (0,9%), maar steeg het dodental (8). Op tien jaar tijd is er wel sprake van een positieve evolutie: tussen 2008 en 2017 daalde het dodental met meer dan een derde (van 56 naar 36, een daling met 36%), het aantal gewonden nam over dezelfde periode af met 30% (van 2.139 naar 1.506).

Kwetsbare groep

Van alle weggebruikers tellen motorrijders wel het hoogste aantal gewonden en doden per afgelegde kilometer, ze blijven dus een erg kwetsbare groep in het verkeer. “Motorrijders zien er misschien stoer uit, maar blijven bijzonder kwetsbaar. Per afgelegde kilometer loop je als motorrijder maar liefst 57 keer meer risico om in een ongeval gedood of zwaargewond te raken dan een gemiddelde autobestuurder”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).