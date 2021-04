Feesten in bubbels: zo ziet Sinksen Kortrijk eruit

In Kortrijk is het aangepaste feestprogramma voor de Sinksenfeesten voorgesteld: geen virtuele maar een editie in bubbels. Vorig jaar was er een digitale versie met 'Sinksen In De Wolken' met gastheer Wim Opbrouck vanuit de Stadsschouwburg.

'Het was lang wachten op groen licht, maar een nieuwe unieke versie van Sinksen komt eraan', zegt de stad Kortrijk.

'Eentje waarbij we afstappen van het digitale en iedereen in bubbels uitnodigen om er van zaterdag 22 mei tot en met maandag 24 mei een onvergetelijk Sinksenweekend van te maken. Verschillende kleinere evenementen staan op het programma: doe mee aan de veiligste picknick of de heiligste speeddate, vind verborgen parels tijdens de vitrine rommelmarkt en bouw je eigen paradijselijke stek. En veel meer'.

"Verrassend en uitdagend"

"We zijn creatief aan de slag gegaan om alle Kortrijkzanen toch een unieke beleving te bezorgen met Sinksen! Een waaier aan coronaproof activiteiten die ons extra zuurstof geven in de buitenruimte en de kans bieden om elkaar opnieuw live te ontmoeten, met hier en daar enkele verrassende kronkels en uitdagingen", zegt Kelly Detavernier, schepen van Evenementen.

(lees verder onder de foto)

Coronaproof

Hoe zit dat met de veiligheidsmaatregelen? 'Alle programma-activiteiten worden opgezet volgens de geldende veiligheidsmaatregelen. Zodanig blijft het voor iedereen veilig en plezant. Inschrijven is voor veel activiteiten een must, dus rep je naar de website www.sinksen.be en hou de facebook van Sinksen in de gaten voor alle info en nieuws', zegt de stad.

Burgemeester Ruth Vandenberghe: "Het stadsbestuur heeft de beslissing om Sinksen te organiseren afgestemd op de laatste overlegcomités. We hebben zo lang mogelijk gewacht, maar finaal lijkt het onder de huidige maatregelen toch mogelijk om een bescheiden, maar leuke Sinksen te organiseren.

Er is heel veel goesting om er iets uniek van te maken. Het wordt geen digitale versie zoals vorig jaar, maar een échte Sinksen. Al zullen we ons natuurlijk aan alle geldende coronamaatregelen houden. Het programma kan daarom altijd wijzigen in functie van de veiligheid. Schrijf je daarom zeker in en hou de website in het oog. Dan ben je altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen".

