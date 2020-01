Een gezin uit Diest heeft het oudejaar in mineur gevierd toen het Oostendse restaurant waar ze geboekt hadden gesloten bleek te zijn.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Ze hadden vooraf een tafel geboekt bij Chez Paulette in de Madridstraat en hadden een voorschot van 200 euro betaald. Maar de zaak bleek al weken toe te zijn. De baas van het restaurant had hen niet verwittigd en ze stonden uitgedost voor een gesloten deur. Ze hebben aangifte gedaan bij de politie, maar die kan daar niet veel tegen beginnen. Voor het gezin eindigde de avond dan maar met wat ovenhapjes en een film in de zetel.