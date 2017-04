Feestweekend op Mercator in Oostende

Na anderhalf jaar restauratie ligt de Mercator terug op zijn vertrouwde plekje in de haven van Oostende. Dat wordt dit weekend uitgebreid gevierd.

De Mercator is terug thuis en open voor het publiek. En dat zorgde op de eerste dag al voor een pak volk. Heel wat mensen hebben het opleidingsschip blijkbaar 2 jaar lang gemist tijdens de renovatie en wilden toch weer een kijkje nemen aan boord van de legendarische driemaster. De Mercator was in heel slechte staat toen het naar de werf vertrok, maar nu ligt het weer als een toeristische attractie op de vertrouwde plaats.