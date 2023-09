Feestzaal in Beernem dicht na nieuwe besmettingen met darminfectie: 'We hopen om snel weer te kunnen openen'

De voorbije 2 weekends zijn mensen besmet geraakt met shigellose na een bijeenkomst in feestzaal de Zandberghoeve in Beernem. Om de consument te beschermen wordt uit voorzorg een tijdelijke sluiting van het volledige etablissement opgelegd. Het FAVV legt ook een reiniging van het hele gebouw op door een externe firma en neemt stalen van de werkomgeving. Het Departement Zorg breidt het onderzoek van de stoelgangstalen uit naar alle personeelsleden.

Joris Moonens, woordvoerder Departement Zorg: “Aanvankelijk leken de besmettingen beperkt te blijven binnen één groep van een 50-tal personen die in het weekend van 2 september aanwezig waren op een feest in de Zandberghoeve. Bij andere groepen die dat weekend in andere zalen van de Zandberghoeve aanwezig waren, werden geen zieke personen gemeld na een actieve opvolging door Departement Zorg.

Maar nu zien we in een groep van 8 personen die afgelopen zaterdag het restaurant van de Zandberghoeve bezochten, 6 mensen met symptomen van een shigella-besmetting. Bij 1 persoon is die diagnose ook al met zekerheid bevestigd. Mogelijk zijn er ook nog in andere groepen van afgelopen weekend ziektegevallen. Dat wijst erop dat er een besmettingsbron binnen de Zandberghoeve is. Dat kan een persoon, een besmet voorwerp of voedingsartikel zijn.”

Hélène Bonte, woordvoerder van het FAVV: “In samenwerking met Departement Zorg onderzoeken we de mogelijke bron van de besmetting. Onze controleurs hebben in dat kader voedselstalen en swabs van de omgeving genomen. Tot nu toe hebben het FAVV en Departement Zorg nog geen conclusie kunnen trekken. Om de consument te beschermen zijn wij daarom genoodzaakt de volledige Zandberghoeve tijdelijk en uit voorzorg te sluiten. De uitbater moet zijn volledige locatie laten desinfecteren door een professionele schoonmaakfirma.”

Het Departement Zorg zet parallel zijn onderzoek verder naar mogelijke besmettingen bij het personeel. Na de eerste reeks besmettingen waren al stoelgangstalen genomen bij personeelsleden die die groep hadden bediend. Het onderzoek van deze stalen door het nationaal referentielabo en Sciensano is lopende. Nu zullen bij alle personeelsleden verschillende stoelgangstalen genomen worden. Pas wanneer die aantonen dat personeelsleden niet besmet zijn, kunnen zij terug aan de slag gaan. Het Departement Zorg zal ook personeel en gasten bevragen naar raakpunten en gemeenschappelijke contacten tussen de groepen waar ziektegevallen opduiken.

Op basis van de resultaten van de omgevingsstalen en de stalen van het personeel, en nadat de externe reiniging van de locatie gebeurd is, zal het FAVV in samenspraak met het Departement Zorg evalueren wanneer de Zandberghoeve terug open mag voor het publiek.

Shigellose

Shigellose wordt veroorzaakt door besmetting met een Shigella-bacterie. De besmetting gebeurt van mens tot mens, wanneer een besmet persoon na onvoldoende handhygiëne de bacterie via de stoelgang op oppervlaktes aanbrengt (toiletten, klinken, bestek…) of aan andere mensen doorgeeft via de handen. De bacterie kan ook via voeding doorgegeven worden, wanneer wie instaat voor de voeding besmet is en via de handen het voedsel besmet. Ook seksueel (oro-anaal) contact kan tot besmetting leiden.

Symptomen zijn koorts, buikpijn, evt. braken, waterige en soms bloederige of slijmerige diarree. Shigellose kan ernstig zijn en complicaties geven zoals uitdroging, ernstige aandoeningen van de darm en in zeldzame gevallen bloedvergiftiging (sepsis). Shigellose is hevig maar geneest meestal spontaan (zonder antibiotica) na 5 tot 10 dagen. Soms kan een persoon besmet zijn zonder klachten te vertonen, of drager blijven van de bacterie. Deze personen kunnen ook de infectie doorgeven naar andere personen, bijvoorbeeld bij het bereiden van voedsel.

Shigellose komt sporadisch voor in Vlaanderen met een tweehonderdtal gemelde gevallen per jaar. De gemelde infecties komen vooral voor bij reizigers naar endemische zones, gezinsleden van besmette personen (vooral jonge kinderen) en MSM.

Reactie eigenaars

De eigenaars willen niet voor de camera reageren, maar zeggen dat de tijdelijke sluiting heel vervelend is voor hen en ook voor de klanten. Ze benadrukken dat hygiëne belangrijk is, en dat ze hun volledige medewerking verlenen aan het onderzoek. Ze hopen zo snel mogelijk weer te kunnen openen.