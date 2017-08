Feestzaal lost parkeerprobleem Diksmuide zelf op

Feestzalen Salons Saint Germain, waar wekelijks verschillende feesten plaats vinden, zal zelf investeren in een parkeertoren. Op termijn goed voor 150 wagens. Saint Germain ligt vlak bij de Diksmuidse markt en kon er jaren rekenen op tientallen parkeerplaatsen. Met de grondige herinrichting van de markt zal dat aantal, ondanks nogal wat protest, gevoelig slinken. Zaakvoerder Tim Saint Germain neemt nu zelf initiatief. Hij kocht een pand vlak naast zijn zaak en zal er in de tuin een parkeertoren bouwen voor 150 auto’s.

Stad is tevreden

De stad is blij dat Saint Germain zijn probleem zelf oplost. Er volgt nu eerst een openbaar onderzoek voor de vergunning er komt. En dan is er nog het referendum over de herinrichting van de markt dat er zit aan te komen. Langparkeren in het centrum is daarbij het pijnpunt. "Als een particuliere investeerder dat doet, dan ben ik als schepen van financiën blij dat ik zelf niet in de schatkast moet grabbelen om het te financieren", zegt schepen Kurt Vanlerberghe. De stad staat dus principieel achter het plan.