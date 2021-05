Feestzalen blijven nog wat op hun honger zitten

Feestzalen mogen binnen terug open vanaf 9 juni: met max 50 aanwezigen. Vanaf 1 juli worden dat er 100 vanaf 30 juli 250. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.

Nathalie en Stefan, die al 28 jaar huwelijksfeesten organiseren in De Grote Stove in Zuienkerke, hebben sommige feesten al tot 4 keer moeten annuleren. Hun zalen staan eigenlijk klaar om morgen al een feest te bouwen. Maar over wat mag en niet mag blijft het ietwat onduidelijk. Nathalie Verhelst, De Grote Stove Zuienkerke:” Ook voor koppels en families die snakken naar een feest is het moeilijk plannen. Of dansen tot een gat in de nacht hier straks weer kan en wanneer feesten zonder mondmasker mogelijk zal zijn, lijkt ons nog onduidelijk.”