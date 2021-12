Feestzalen vrezen voor rampzalig eindejaar

In tegenstelling tot de traiteurs zien de uitbaters van feestzalen het eindejaar erg somber in. De coronamaatregelen leggen de sector zo goed als lam en de financiële verliezen stapelen zich op. De sector vraagt duidelijkheid.

De onduidelijkheid over wat wel en wat niet mag, heeft tot zoveel annulaties geleid dat heel wat uitbaters van feestzalen genoodzaakt zijn om hun zaak te sluiten. Ook Salons Ten Boogaerde in Kortemark houdt de deuren gesloten. De compensatie van de overheid is volgens Didier Deylgat, uitbater van de feestzaal, peanuts in vergelijking met de verliezen die zich opstapelen.

Weinig hoop op versoepelingen

Op woensdag 22 december is een nieuw overlegcomité gepland, maar op grote versoepelingen hoeft de horecasector niet te rekenen. Dat lieten premier Decroo en minister van volksgezondheid Vandenbroucke al doorschijnen. Daarom trekken de feestzalen aan de alarmbel en vragen om duidelijkheid.