Felgroene Porsche, kunstgras en een huwelijk: 'Nonkels' even in het echt in Izegem

In Izegem hebben ondernemers een huwelijksscène opgezet in het thema van de populaire serie Nonkels. Zelfs de grasgroene Porsche van Kunstgrassen Willy stond er.

"Ik ben eigenlijk zelf grote fan van de serie en toen ik zag op het einde dat het helemaal ontaardt in een groot trouwfeest, dan kreeg ik als dj direct de kriebels om daarmee aan de slag te gaan," zegt de bekende dj Joeri Pauwels.

Het resultaat was een netwerkevenement onder ondernemers, opgevat als tv-opname voor de serie Nonkels. De groene Porsche stond er, en er was ook een échte ondernemer van kunstgrassen. "Wij verdienen daar ons brood mee," zegt Louis Vandekerckhove. "Dat is heel belangrijk. Maar ik vind het niet zo erg dat het een beetje in het belachelijke getrokken wordt. Zo wordt er ook een beetje reclame gemaakt en ermee gespot. Dat vind ik juist heel komisch en grappig."