Felle autobrand in Deerlijk, bestuurder blijft ongedeerd

Het centrum van Deerlijk is gisteren opgeschrikt door een felle autobrand.

Rond zes uur ontstond er brand in de motor van een auto in de Hoogstraat. De bestuurder kon zijn auto nog aan de kant zetten en uitstappen. Een eerste bluspoging met brandblussers haalde niets uit. De auto brandde volledig uit, ook het huis waar hij voor parkeerde is beschadigd.

Niemand raakte gewond. De brand is wellicht ontstaan door een technisch defect, maar wat de precieze oorzaak is, is niet bekend.