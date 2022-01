Felle brand in appartement in centrum Kortrijk

In de Noordstraat in Kortrijk heeft kort na de middag een zware brand gewoed in een appartement. Vijf studio’s liepen schade op.

Het was een taxichauffeur die de rook opmerkte en de hulpdiensten belde. De brand woedde in een pand met vijf studio’s, op de hoek van de Noordstraat met de Gasstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle. Toch zijn zeker twee studio’s onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is voorlopig niet bekend.