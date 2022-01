Vanmorgen vroeg is brand uitgebroken in de woning van van paralympisch kampioene Michèle George in Waregem.

Het vuur in de woning in de Galopstraat ontstond rond kwart over vijf. De amazone werd gewekt door het brandalarm en merkte meteen dat het ernstig was en dat het nodig was om de brandweer te bellen.

Haar huis liep zware schade op maar niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.