Felle brand in bijgebouw in Staden

In de Diksmuidestraat in Staden heeft vanmorgen een korte, maar hevige brand gewoed in een bijgebouw achter een woning. Vermoedelijk gaat het om een garage.

De brand ontstond rond 9u40 vanmorgen in het losstaande gebouw, dat helemaal is vernield. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen uit het dak en was er hevige rookontwikkeling. Volgens de politie heeft de brandweer intussen alles onder controle. Er vielen geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand.