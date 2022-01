Felle brand legt huis in Brugge in de as

In Brugge is een huis in de binnenstad onbewoonbaar na een felle brand. De bewoner moest naar het ziekenhuis afgevoerd worden met brandwonden.

Het vuur brak uit rond half elf vanmorgen in een rijhuis aan de Schottinnenstraat in Brugge. Het vuur was bijzonder hevig, maar desondanks had de brandweer de vlammen snel onder controle. Het huis zelf is onbewoonbaar, de aanpalende huizen bleven van zware schade gespaard. Daar heeft de brandweer wel nog de zoldering, die over meerdere huizen loopt, aan een controle onderworpen.