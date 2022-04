Felle brand vernielt woning, dan toch geen slachtoffers

Vannacht heeft een felle brand een woning op de grens van Lendelede met Ledegem volledig vernield. Even werd gevreesd dat er iemand in het huis aanwezig was, maar de huurder bleek in Spanje te zitten.

De brand brak uit rond 3u15. Een buurman werd gewekt door een vreemd lawaai. Toen hij naar buiten keek, zag hij vlammen door het dak van zijn buurman slaan. Hij verwittigde meteen de hulpdiensten. Toen die ter plaatse kwamen, was al duidelijk dat de woning niet meer te redden viel.

Het dak stortte ook in. "Het was even bang afwachten of er nog iemand in het pand aanwezig was, maar de huurder bleek in Spanje te zitten", vertelt Tom Janssens van het parket. "In de woning was het vaak een komen en gaan van mensen en even bestond de mogelijkheid dat er een vriend van de huurder verbleef, maar ook dat was niet het geval."

Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Een branddetectiehond moet de brandhaarden detecteren en uitsluitsel brengen.