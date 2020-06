Ferm richt troostplekken in voor coronaslachtoffers

In de pastorietuin achter de kerk van Oostkerke bij Damme is een troostplek ingehuldigd.

Op deze sfeervolle plek kan je in deze coronatijden samen troost vinden. Volgens de vrouwenbeweging Ferm, het vroegere KVLV die de troostplek inrichtte, is er nood aan een plaats waar de mensen samen troost kunnen vinden. "De plek is er voor iedereen en voor alle religies. Je kan hier naartoe komen in alle rust met familie en vrienden om meer tijd te hebben voor jezelf en met je geliefde van wie je afscheid hebt moeten nemen," zegt Nik Van Gool van Ferm.

De troostplekken maken deel uit van de campagne "Plan Troost". Het is de bedoeling om troost opnieuw bespreekbaar te maken. Ferm kan daarbij op de steun rekenen van deskundigen in de verwerking van verlies en rouw.