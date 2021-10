Fernand Marechal 'Ambassadeur voor de Vrede'

De christelijk geïnspireerde vredesbeweging wil hiermee de priester van Zeebrugge en zijn vrijwilligersgroep bedanken voor z'n inzet voor vrede, verbondenheid en mensenrechten. Ook Herman Van Goethem is verkozen tot Ambassadeur voor de Vrede. "De ambassadeurs dagen ons uit om ook zelf op onze plek onze stappen naar vrede te zetten", zegt Stefan Nieuwinckel, directeur van Pax Christi Vlaanderen.

Samen met een team aan vrijwilligers zet priester Fernand Marechal zich dagelijks in voor de opvang van transmigranten in Zeebrugge. Deze mensen willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk en vragen hier geen asiel aan. Toch voorzien Marechal en zijn groep de migranten sinds 2015 van eten, drinken en tijdens de winter ook nachtopvang. Marechal ijvert zo voor een menswaardige behandeling in elke situatie: "Zorg dragen voor kwetsbare mensen zonder onderscheid van ras, cultuur of religie is essentieel voor een vredevolle samenleving", aldus de priester.

Voordat Herman Van Goethem rector van de UAntwerpen werd, was hij curator en conservator van de Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen. In mei 2020 richtte Van Goethem samen met VUB-rector Caroline Pauwels het Hannah Arendt-instituut op. Het instituut groeide snel uit tot een platform waar wetenschap en maatschappij bij elkaar komen om zo werkbare oplossingen te bieden voor uitdagingen in onze samenleving. "Samenlevingsopbouw, daar ga ik voor", zegt de rector.

Marechal en Van Goethem zullen op 7 december, in de week van de Internationale Dag van de Mensenrechten en uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede, gehuldigd worden in het Gentse vormingscentrum Guislain.