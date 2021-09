Ferrokonstrukt in vereffening: 30 mensen verliezen job

In Meulebeke verliezen 30 mensen hun job bij Ferrokonstrukt. Dat bedrijf gaat in vereffening.

Ferrokonstrukt was gespecialiseerd in stalen constructies, zoals overkappingen op perrons, bruggen of kantoorgebouwen. Het ging er al een tijdje minder goed, en aan de top volgden enkele bestuurswissels om het tij te doen keren.

Het Meulebeekse constructiebedrijf had vorig jaar nog meer dan 1,2 miljoen euro opgehaald door te lenen bij particuliere investeerders. Maar wie investeerde, ziet mogelijk zijn geld niet meer terug. Er wordt niet meer gewerkt in het bedrijf, een vereffenaar zal het dossier nu afwerken.